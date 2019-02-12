Вынесен приговор черным риелторам, споившим и убившим жителя Красноуфимска

В Красноуфимске вынесен приговор в отношении четырех жителей Красноуфимского района – 26-летней женщины и троих мужчин в возрасте от 40 до 56 лет, которые убили пожилого мужчину и завладели его жильем.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СК, в зависимости от роли каждого они признаны виновными либо в убийстве, либо в мошенничестве. Суд установил, что в начале 2017 года 42-летний мужчина, узнав, что его знакомый собирается продать квартиру, создал шайку, чтобы получить жилье бесплатно. В соответствии с распределением ролей один из членов шайки, 56 лет, стал активно спаивать хозяина квартиры. После чего единственная в преступной группе дама, 26 лет, обманом получила от хозяина доверенность на право продажи квартиры. Вырученные от продажи жилья 450 тысяч рублей злоумышленники разделили между собой.

При этом в момент продажи хозяина жилища уже не было в живых: 25 февраля 2017 года один из злоумышленников убил его во время совместной пьянки. Тело потерпевшего было вывезено и спрятано недалеко от села Русский Потам Ачитского городского округа.

Подсудимые получили от 4 до 15 лет строгого режима. «Выявили и задержали подозреваемых сыщики уголовного розыска территориального отдела внутренних дел», – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Красноуфимск, служба информации

Красноуфимск. Другие новости 12.02.19

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