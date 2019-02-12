Обществознание и физика стали самыми популярными экзаменами у свердловских выпускников

Свердловские старшеклассники определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ-2019. Кроме обязательных экзаменов по математике и русскому языку выпускники регистрируются на аттестацию еще двух дисциплин. В этом году самыми популярными предметами стали обществознание, которое выбрали 9,5 тысяч школьников, и физика, на которую записались 4,2 тысячи человек.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, одним из нововведений аттестационной кампании этого года стало ограничение на одновременную сдачу и базового, и профильного уровня математики. Тем не менее, желающих сдавать экзамен про «профильной» математике в Свердловской области оказалось больше – 10,5 тысячи человек. «Базовую» математику будут сдавать 7,8 тысячи выпускников.

Кроме того, в этом году у выпускников впервые появилась возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку. В Свердловской области этот экзамен пожелали сдать семь старшеклассников.

Всего в этом году единый госэкзамен будут сдавать более 18 тысяч свердловских школьников. Также заявления на аттестационную кампанию подали свыше тысяч выпускников прошлых лет, 615 студентов техникумов и колледжей, двое учеников иностранных образовательных организаций.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 12.02.19

Ученые МГУ займутся экологией северных рек Урала. / Вынесен приговор черным риелторам, споившим и убившим жителя Красноуфимска. / Вскоре после нового генконсула Франции на Урал приехал дипломат из Британии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»