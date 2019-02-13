На жительницу Екатеринбурга завели уголовное дело за матерную брань в адрес полицейских

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении жительницы Екатеринбурга. Девушка подозревается в «оскорблении представителей власти».

По версии следствия, днем 7 января автоледи находилась возле дома по улице Ленина в поселке Покровское Каменского района. Екатеринбурженка оскорбляла нецензурной бранью сотрудников полиции, которые были при исполнении служебных обязанностей.

«Необходимо отметить, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении указанной гражданки принято, в том числе, с учетом результатов проведенного соответствующими специалистами лингвистического исследования видеозаписи, осуществленной на месте происшествия сотрудниками полиции. Следователем СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации

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