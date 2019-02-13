Прокуратура заставила мэрию Первоуральска отремонтировать разбитую сельскую дорогу

Житель села Битимка в пригороде Первоуральска пожаловался в прокуратуру на ужасное состояние автомобильной дороги в поселении. На участке улицы Колхозной, где располагается более 30 домов, проезжая часть имела многочисленные выбоины, просадки, а обочина оказалась заниженной. Кроме того, на улице нет тротуаров и освещения в темное время суток.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки факты ненадлежащего содержания дороги подтвердились. Ответственность за эксплуатацию этого участка несет управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Первоуральска. Прокуратура обратилась в суд, чтобы заставить чиновников привести дорогу в порядок и поставить фонари. В первой инстанции требования надзорного органа были удовлетворены, но управление ЖКХ подало апелляцию. Областной суд рассмотрел жалобу, но признал доводы ответчика несостоятельными. По решению суда, управление ЖКХ обязано отремонтировать проблемный участок дороги.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Первоуральск. Другие новости 13.02.19

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