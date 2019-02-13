ХК «Автомобилист» в честь выхода в плей-офф открыл фотовыставку в метрополитене

В вестибюле станции метро «Площадь 1905 года» открылась фотовыставка, посвященная выходу хоккейного клуба «Автомобилист» в финальную часть розыгрыша Кубка Гагарина. Матчи плей-офф в Екатеринбурге начнутся с 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, в экспозиции метрополитена представлены 25 снимков с домашних и гостевых матчей екатеринбургской команды. Для выставки были отобраны самые эмоциональные фотографии, запечатлевшие интересные и важные события регулярного чемпионата.

«Автомобилист» проводит лучший сезон в своей истории. На старте чемпионата команда одержала 18 побед подряд, установив клубный рекорд. На сегодняшний день на счету екатеринбуржцев уже 44 выигранных матча. До этого лучшим достижением клуба в КХЛ была 31 победа в регулярном чемпионате.

На протяжении всего сезона «Автомобилист» ни разу не уступал первого места в Восточной конференции. После победы над «Торпедо» 11 февраля «шоферы» впервые в истории выиграли дивизион Харламова. В регулярном чемпионате «Автомобилисту» осталось сыграть четыре матча: два дома и два на выезде. После этого начнется серия плей-офф КХЛ. Екатеринбуржцы проведут первые матчи Кубка Гагарина на своей площадке благодаря высокому месту в турнирной таблице.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.02.19

В Сухой Лог вернули тепло. / Прокуратура заставила мэрию Первоуральска отремонтировать разбитую сельскую дорогу. / Свердловское заксо выйдет с каникул и сразу изменит Устав области. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»