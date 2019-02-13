Красноуральск не заплатил ни копейки за газ с начала отопительного сезона

Красноуральск, судя по всему, проверяет границы дозволенного. Накопив внушительный долг перед газовиками – на сегодняшний день это более 130 млн руб., основной поставщик тепла на территории городского округа – ООО ГУП «Газовые сети» продолжает игнорировать необходимость оплаты счетов.

Известно, что проблемы с задолженностью у Красноуральского ГО появились уже давно. Так, с ноября 2017 года по май 2018 года АО «Уралсевергаз» поставило газ ООО «ГУП «Газовые сети» общей стоимостью 102,4 млн руб. Оплата составила всего 29,2 млн рублей. Однако этой зимой ситуация усугубилась. За ноябрь 2018 года – январь 2019 года – и это в самый разгар отопительного сезона – «Газовые сети» заплатили «Уралсевергазу» 0 рублей 00 копеек.

При этом, как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», население и организации в большинстве своем услуги исправно оплачивают. Эти средства аккумулируются в специально созданном ООО «Расчетный центр» – но до поставщиков жилищно-коммунальных услуг доходит около 18% от собранной суммы. Это худший показатель среди всех муниципальных образований региона. Поставщики ресурсов подали обращения в прокуратуру Красноуральска.

Глава Красноуральска Дмитрий Кузьминых рассказал, что теплоснабжающая организация ООО «ГУП «Газовые сети» появилось в городе после того, как был обанкрочен МУП, занимавшийся поставками ресурсов. Несмотря на аббревиатуру ГУП, это частная компания. Кузьминых в курсе, что компанию банкротят, на ней висят огромные долги. Однако администрация урегулировать ситуацию не может. При том, что в прямые обязанности мэра, в соответствии с федеральным законодательством, входит организация бесперебойного газо-, тепло- и водоснабжения города. «Руководство «Газовых сетей» уже два месяца не выходит на связь», – поделился мэр. «Новый День» дозвониться до компании также не смог.

Между тем из-за долгов частной компании проблемы с газом могут начаться у добросовестных плательщиков. Пока в разгар зимы и отопительного сезона «Уралсевергаз» продолжает обеспечивать газом всех своих потребителей в Свердловской области. Однако какой бы социальной ответственностью ни руководствовалось предприятие, бесконечно отпускать газ в долг оно не сможет. Дело может дойти до перекрытия «вентиля».

Сейчас в «ГУП Газовые сети» введена процедура наблюдения, назначен временный управляющий, определяется размер требований кредитора и имущество должника. Судебное заседание о введении конкурсного производства назначено на 6 мая. Куда уходили деньги потребителей газа, уже постепенно начинает выясняться. Так, временный управляющий представил в суд заявление о принятии обеспечительных мер в отношении компании «Арион» – как сообщается в материалах дела, эта компания аффилирована с «Газовыми сетями», и незадолго до начала процедуры банкротства между ними был заключен договор уступки права требования. То есть не исключено, что деньги, которые должны были поступить от населения ресурсоснабжающим компаниям, «утекали» на счета заинтересованных лиц. Это лишь одна из возможных схем вывода денежных средств путем использования бывшего муниципального имущества при невмешательстве вышестоящих и контролирующих органов.

РИА «Новый День» продолжит следить за развитием ситуации.

Красноуральск, служба информации

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