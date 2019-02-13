В Свердловской области ждут массового падения снега и наледи с крыш

Свердловский департамент Госжилстройнадзора разослал управляющим компаниями предупреждение о необходимости очистить крыши многоквартирников от снега и наледи. «В связи с обильными снегопадами и резкими перепадами температур, на кровлях домов образуется множество снежных навесов и наледи, представляющих серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Во избежание несчастных случаев управляющим компаниям необходимо в ближайшие же сроки организовать очитку крыш от снега и сосулек, и принять исчерпывающие меры для дальнейшего поддержания их в надлежащем состоянии», – напомнили в ведомстве.

К ведению УК и ТСЖ относятся не только крыши, но и козырьки над балконами и подъездами ‒ если они установлены законно, а не самовольно. «Невыполнение указанных требований образует состав административного правонарушения. В том случае, если невыполнение указанных требований привело к причинению ущерба имуществу или вреда здоровью людей, на ответственных лиц организаций, осуществляющих управление домом, возлагается гражданско-правовая и (или) уголовная ответственность», ‒ подчеркнули в департаменте. Жителям МКД, которые сами монтировали козырьки или незаконно остекляли балконы и лоджии, тоже нужно позаботиться об очистке от снега. «При наличии в доме самовольно установленных козырьков, эркеров, балконов, лоджий, организации, управляющие многоквартирными домами должны своевременно разъяснять собственникам правила содержания таких конструкций и своевременной очистки их от снега», – отметили в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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