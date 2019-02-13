Отсидевший за педофилию тагильчанин взялся дестабилизровать органы власти

В Нижнем Тагиле местный житель обвиняется в попытке дестабилизации органов власти с помощью заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Мужчина, который не так давно освободился из колонии, куда был помещен за педофилию, еще в декабре прошлого года позвонил по телефону 02 и сообщил, что удерживает заложника в квартире дома на улице Красных Зорь. Прибывшим оперативникам тагильчанин через закрытую дверь заявил, что будет разговаривать только с начальником отдела полиции.

Тогда на место приехала уже следственно-оперативная группа, бойцы ОМОНа и начальник ОП № 19 Игорь Эркенов. Впрочем, в ходе переговоров выяснилось, что звонивший в квартире находится один, никакого заложника нет. Оказалось, что мужчина недоволен приговором, за который отбыл срок ‒ по его словам, преступления он не совершал. В конце концов, полицейские выломали дверь и задержали своего собеседника. В отношение звонившего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ. Мужчину оставили под подпиской о невыезде, чем он не преминул воспользоваться и через некоторое время вновь позвонил в полицию, заявив, что взял в заложники своего родственника. Как и в первый раз, в помещении кроме самого подследственного никого не было, пишет портал TagilCity. В итоге меру пресечения для мужчины изменили ‒ на время следствия он водворен в СИЗО. Оба эпизода объединены в одно производство.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.19

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