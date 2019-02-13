«Черного» лесоруба убило упавшее дерево

К юго-западу от поселка Шаля погиб мужчина, занимавшийся незаконной добычей леса.

По версии следствия, в январе 2019 года частный предприниматель без разрешительной документации вместе с бригадой занимался рубкой леса. Сам бизнесмен работал вальщиком вместе со своим 48-летним помощником. На месте работы образовался завал из трех подпиленных, но еще не упавших стволов. Разобрать его решили с помощью бензопилы, допиливая накрененные деревья. «При этом он проигнорировал элементарные меры безопасности, применяемые при разборе таких завалов. В частности, он не стал использовать для этой цели трактор и не предусмотрел пути отхода для своего 48-летнего помощника. Нарушение правил безопасности привело к тому, что при разборе завала одно из деревьев упало на помощника вальщика. От полученных повреждений мужчина скончался», – сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

В отношении индивидуального предпринимателя следственным отделом по Первоуральску СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент расследование продолжается.

Шаля, служба информации

Шаля. Другие новости 13.02.19

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