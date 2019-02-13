На 52 улицах Екатеринбурга в полтора раза выросла скорость интернета

Более полусотни улиц Екатеринбурга, в том числе – Куйбышева, Ленина, Малышева, 8 Марта, Московская и Машиностроителей – избавились от мобильных «пробок». Теперь даже в часы пик жители и гости города смогут серфить в глобальной сети на повышенных скоростях. Телеком-инженеры «МегаФона» еще на 70 километров расширили радиопокрытие сети 4G и в 1,5 раза ускорили интернет в гаджетах уральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе оператора, это стало возможным благодаря запуску частоты LTE-1800 на базовых станциях оператора. С начала года «ускоренный» 4G обеспечен для 700 тысяч жителей на 52 городских улицах. Особое внимание инженеры уделили тем адресам, где фиксируются наиболее высокие темпы роста интернет-трафика. В их числе: Большакова, Вайнера, Вишневая, Вокзальная, Восточная, Гагарина, Гурзуфская, Красноармейская, Карла Маркса, Луначарского.

Стримить в соцсетях стало еще удобнее также на улицах Октябрьской, Попова, Пушкина, Серова, Технической, Хохрякова, Тургенева. Обмениваться видео- и аудиосообщениями еще быстрее теперь можно на Сибирском тракте, Щорса, Шарташской, Цвиллинга, Чапаева, Шейнкмана. Смотреть вебинары без зависаний – на Юмашева, Еремина, Репина, Ключевской, Пальмиро Тольятти, Сурикова.

«Скорость интернета – ключевой параметр для комфортного серфинга абонентов в сети. Мы провели масштабные работы для совершенно новых возможностей в онлайне. Благодаря использованию частоты LTE 1800 повысились средние скорости передачи данных, это помогло разгрузить сети 3G. LTE-1800 дает более устойчивый, пробивной сигнал внутри помещений, большую пропускную способность. Пользователи могут выходить в интернет на максимальной скорости даже при повышенной нагрузке на сеть», – говорит Яков Пахоми, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.

Сеть LTE «МегаФона» отличается более высокими скоростями для абонентов за счет использования более широкого частотного спектра.

Екатеринбург, служба информации

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