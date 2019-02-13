Подозреваемый в убийстве пытался развести огонь в квартире, чтобы скрыть следы преступления

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» в отношении мужчины 1995 года рождения. Он подозревается в том, что убил знакомого, а потом пытался поджечь квартиру, чтобы скрыть содеянное.

По версии следствия, между двумя молодыми людьми в квартире дома по улице Тальковой в поселке Шабровском возник конфликт на почве личной неприязни. В итоге подозреваемый нанес колото-резаное ранение своему знакомому 1994 года рождения. Последний скончался от полученной раны на месте происшествия.

По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, подозреваемый пытался уничтожить следы своего пребывания в квартире до приезда полицейских. «Он сообщил о том, что совершил преступление, женщине, проживающей в одной из соседних квартир, и попросил ее вызвать полицию. А сам тем временем попытался развести огонь на месте происшествия, чтобы скрыть следы. Когда к месту события подъехали стражи порядка, злоумышленник попытался убежать, но был задержан полицейскими», – рассказал Валерий Горелых.

По данным СУ СК РФ по Свердловской области, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Екатеринбург, служба информации

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