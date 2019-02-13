Ян Центер покидает Газпромбанк

Первый вице-президент правления Газпромбанка Ян Центер покинул свою должность.

Как сообщают источники РИА «Новый День» в правительстве Свердловской области, информация о том, что позиция Центера в кредитно-финансовом учреждении претерпела существенные изменения, стало известно после Нового года. Однако, как сообщили представители Газпромбанка в комментарии РБК-Екатеринбург, речи об полном выходе Центера из структур, находящихся под управлением банка, нет. Решается вопрос о его дальнейшем будущем и трудовой занятости.

Отметим, что по данным сервисов раскрытия информации, в июне 2018 года на Уралмашзаводе и Ижорском машиностроительном заводе выбирали совет директоров, он вошёл в составы обоих активов.

На Уралмашзаводе Центер возглавляет совет директоров.

Екатеринбург, Полина Румянцева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.19

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