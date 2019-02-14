В Свердловской области в 2,2 раза выросли зарплатные долги крупных компаний

В Свердловской области резко вырос объем просроченной задолженности по заработной плате среди организаций, не относящихся к малому бизнесу. По данным службы статистики, на 1 февраля суммарный долг составил 37,4 миллиона рублей, что в 2,2 раза больше, чем месяц назад. По сравнению с февралем 2018 году, объем просрочки увеличился в 6 раз.

Официально о зарплатных долгах сообщили пять компаний, в которых более 550 сотрудников вовремя не получают деньги. Большая часть этих работников относится к двум предприятиям, которые занимаются производством электродвигателей и теле и радиоаппаратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

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