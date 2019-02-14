На «Совет отцов» в Екатеринбурге приедет детский омбудсмен Анна Кузнецова

На следующей неделе с визитом в Екатеринбург приедет уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Как рассказал «Новому Дню» детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков, его коллега из Федерации прилетает на «Совет отцов Урала». «Проведение форума было инициативой Анны Кузнецовой, она примет участие в пленарном заседании 18 февраля», ‒ сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, во время визита на Урал детский омбудсмен также посетит Областной перинатальный центр.

Екатеринбург, Елена Сычева

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