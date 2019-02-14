Источник: в Сухом Логу на цементном заводе произошла смена руководства, директора приказали не пускать

В Сухом Логу на Староцементом заводе, который входит в группу компаний «Форес», произошла смена руководства. Как сообщили источники «Нового Дня», охране предприятия выдано предписание не впускать на территорию ни генерального директора, ни главного инженера. «Якобы проворовался, и чуть ли не маски-шоу устраивали», ‒ сообщил анонимный собеседник агентства.

В самой группе компаний «Форес» информацию об оперативных мероприятиях на заводе опровергли. «Генеральный директор Эдуард Глызин подал заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас обязанности исполняет технический директор», ‒ рассказал «Новому Дню» заместитель исполнительного директора ГК по связям с общественностью Андрей Расторгуев.

Отметим также, что другое подразделение «Фореса» в Сухом Логу не так давно оказалось в центре внимания российской прессы – 17 и 18 января сотрудник предприятия Рустам Корелин провел одиночные пикеты у Белого дома и Кремля в Москве. Он стоял с плакатом: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата – всего 25 тысяч рублей. Это несправедливо». Во время пикета на Красной площади Корелина задержала полиция, а в конце января Тверской районный суд Москвы оштрафовал его за несанкционированную акцию на 10 тысяч рублей.

6 февраля на предприятии в Сухом Логу побывали представители Федерации профсоюзов Свердловской области и Росхимпрофсоюза, но во время инспекции особых нарушений не нашли, впрочем, попросили у ГК «Форес» ряд документов, чтобы сделать окончательные выводы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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