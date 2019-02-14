В Нижнем Тагиле горел спальный корпус детского дома (ФОТО)

Сегодня утром в спальном корпусе Нижнетагильского детского дома-школы на улице Красногвардейской вспыхнул пожар.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, большая часть детей уже находилась на уроках в другом корпусе – пожар начался в 9:54. Тем не менее, в спальном корпусе тоже оставались люди. Персонал, обнаружив возгорание, оперативно эвакуировал из опасного места 11 детей и 6 взрослых. Пострадавших нет.

Как установили дознаватели, пожар возник в одной из спальных комнат на втором этаже спального корпуса. По постельному белью огонь быстро распространился по спальне и перекинулся на смежное помещение игровой комнаты. Площадь пожара составила 24 кв. м.

В течение 40 минут пожарные справились с огнем. В тушении пожара были задействованы 9 единиц пожарно-спасательной техники, 26 человек личного состава. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Нижний Тагил, служба информации

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