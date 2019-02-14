На Урале прокуратура год пытается заставить чиновников обеспечить дорогами и электричеством земельные участки для многодетных семей

Майские указы президента по обеспечению многодетных семей землей для строительства дома в Свердловской области выполняются через суды и прокуратуру.

Жительница Верхней Пышмы получила участок в поселке Кирпичном в июне 2015 года. Но на земле не было никакой инфраструктуры – ни дорог, ни электричества. Многодетная мать обратилась с жалобой в прокуратуру, после чего надзорный орган внес представление в адрес главы администрации Среднеуральска.

Отвечая на претензии правоохранителей, муниципальные власти запланировали в местном бюджете на 2018-2020 годы деньги на обустройство земельных участков в Кирпичном. Параллельно прокуратура выиграла суд против мэрии, обязав чиновников подключить участки многодетных семей к инженерно-техническим сетям.

Решение суда вступило в силу в июле 2018 года. Но спустя полгода никаких изменений не произошло. Поскольку администрация Среднеуральска добровольно не выполнила требования суда добровольно, прокуратура направила в службу судебных приставов лист для принудительного исполнения.

«Согласно информации и.о. главы администрации городского округа Среднеуральск в настоящее время подготовлены проекты на вынос сетей электроснабжения и строительство трансформаторной подстанции, сделаны заявки в сетевые организации на подготовку проектов технологических присоединений. Также к апрелю 2019 года планируется размещение аукционной документации на выполнение работ по строительству автодороги к земельным участкам, предоставленным льготным категориям граждан, со сроком исполнения сентябрь 2019 года», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Фактическое исполнение находится на контроле надзорного органа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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