В Асбесте задержали 15-летнего водителя

В Асбесте гаишники поймали подростка за рулем. О том, что ребенок катается на машине, стало известно из сообщения очевидца.

Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, около 3:30 ночи в дежурную часть полиции позвонил мужчина, который заметил на дороге неадекватного водителя. Сотрудники ГИБДД остановили машину, оказалось, что за рулем сидит 15-летний парень. Прав у него при себе по понятным причинам не оказалось. В итоге автомобиль оказался на спецстоянке, а родителям мальчика грозит штраф.

Материалы по факту нахождения несовершеннолетнего в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 14.02.19

На Урале прокуратура год пытается заставить чиновников обеспечить дорогами и электричеством земельные участки для многодетных семей. / В Нижнем Тагиле горел спальный корпус детского дома (ФОТО). / Екатеринбурженка доказала незаконность взимания платы за капремонт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»