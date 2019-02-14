Мэрия Кировграда пыталась отстоять в суде право расселять аварийный барак 4 года

Сначала Кировградский городской, а затем и Свердловский областной суды сочли «неразумным» намерение администрации Кировграда растянуть расселение жильцов дома, признанного ветхим и аварийным, до 31 декабря 2023 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, к ним обратился житель дома № 16 по улице Дзержинского. Было установлено, что межведомственная комиссия уже признала этот дом аварийным и подлежащим сносу. Его эксплуатация признана недопустимой, проживание в нем создает угрозу для жизни и здоровья граждан. Вместе с тем мэрия Кировграда своим постановлением установила срок расселения дома до 31 декабря 2023 года.

Городской прокурор обратился в суд с требованием установить «разумный» срок расселения аварийного жилья, и суд его удовлетворил. Однако с указанным решением не согласились городские власти, которые подали апелляцию в областной суд. Но и вторая инстанция признала доводы мэрии несостоятельными и потребовала расселить граждан в кратчайшие сроки. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Кировград, служба информации

Кировград. Другие новости 14.02.19

«Я девочку подобрал», – на заседании по делу педофилов, выбросивших ребенка в сумке, допросили свидетеля (ФОТО). / В Асбесте задержали 15-летнего водителя. / На Урале прокуратура год пытается заставить чиновников обеспечить дорогами и электричеством земельные участки для многодетных семей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»