МЧС: В Свердловской области снова активизировались пожарные лже-инспекторы

В Свердловской области активизировались мошенники, которые под видом сотрудников МЧС навязывают жителям платные услуги по пожарной безопасности. Жертвами злоумышленников могут стать как одинокие пенсионеры, так и предприниматели, руководители торговых и развлекательных центров. В ведомстве призывают не поддаваться на уловки и сообщать о случившемся в правоохранительные органы.

«Мошенники приходят в жилые дома, учреждения и, запугивая штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений. В том числе предлагают установку пожарных извещателей или обещают «решить» вопросы с пожарной безопасностью, вымогая деньги. С начала этого года к нам поступили уже десятки обращений от граждан», – рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова.

Она подчеркнула, что никаких платных услуг по установке пожарной сигнализации, замене проводки, в том числе «с крупной льготной скидкой для пенсионеров» сотрудники МЧС не оказывают. Это касается и ситуации, когда «проверяющие» начинают запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика в квартире. В области действует специальная программа для оборудования жилья малоимущих, неблагополучных и многодетных семей пожарной сигнализацией. Эта услуга оказывается бесплатно.

В ведомстве отмечают, что сотрудник отдела надзора МЧС должен не только представить служебное удостоверение. Он обязан иметь нагрудный значок и пакет документов для проверки, предусмотренных действующим законодательством. О проверке объекта должностные лица предупреждаются официально, за сутки. Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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