Коммунальщики массово судятся с бизнесменами-«первоэтажниками»

В Свердловской области развернули кампанию против предпринимателей, которые устраивают бизнес на первых этажах жилых зданий, но не платят за отопление, свет и воду. Еще в 2017 году правительство РФ утвердило новые правила для коммерсантов, располагающихся в многоквартирниках, ‒ с того момента магазины, офисы, салоны, аптеки и другие учреждения должны были заключать договоры напрямую с ресурсоснабжающими компаниями и платить за электроэнергию, тепло, водоснабжение, газ и водоотведение непосредственно РСО. Однако, как констатируют свердловские коммунальщики, ответственно подошли к вопросу единицы. «Есть такой миф, что если нет договора с РСО, то можно и не платить за коммунальные услуги. Но это совсем не так», ‒ говорят коммунальщики.

Интересно, что страдают от действий «первоэтажников» и жильцы самих многоквартирных домов. Если у бизнесмена есть счетчики, то представители управляющей организации могут вычесть из показаний общедомового прибора учета количество ресурсов, потраченных юрлицом. Если нет, то траты могут лечь на всех равномерно – из показаний общедомовых счетчиков вычитают данные поквартирного учета, а остатки «раскидывают» на всех собственников жилья пропорционально площади квартир (общедомовое потребление – это жилищная услуга, и она считается от квадратных метров). Впрочем, это основание для жалобы в надзорные ведомства.

Сейчас коммунальщики и энергетики массово судятся с бизнесменами, занимающими первые этажи жилых домов, но не желающими оплачивать ресурсы. Так, в Первоуральске на днях был удовлетворен иск местных энергетиков на 235 тысяч рублей к корпорации «Уральский хлеб» за незаконное потребление тепла и горячей воды. Как сообщили представители истца, хлебопекам грозит еще один иск ‒ за незаконное пользование чужими деньгами. «В 2018 году теплоснабжающая организация инициировала порядка 30 судебных разбирательств против организаций, расположенных на первых этажах домов. К концу февраля энергетики ожидают более десятка исполнительных в отношении первоуральских предпринимателей», ‒ сообщили в пресс-службе РСО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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