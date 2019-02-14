Плюшевые ящеры для турнира «Большой Шлем» помогут заработать пенсионерам и многодетным

Организаторы турнира по дзюдо «Большой Шлем», который пройдет в марте этого года в Екатеринбурге, заказали пошив 600 плюшевых ящеров-талисманов людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям.

В прежние годы, когда проводились соревнования, игрушки заказывали на крупных производствах, а на этот раз решили сделать проект благотворительным. Международная федерация дзюдо и Православная служба милосердия Екатеринбурга заключили соглашение, по которому все вырученные от акции средства пойдут нуждающимся ‒ одиноким старикам, инвалидам, тяжелобольным людям, бездомным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

«Раньше игрушки для спортсменов производились фабричным способом, в этот раз они будут ручной работы. Наклейка на каждой игрушке расскажет будущим владельцам, что в нее вложена частичка души человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию», – рассказал координатор дирекции «Большой Шлем» Иван Манжаров.

Напомним, по традиции, каждый участник турнира получает плюшевого ящера, талисман «Большого Шлема» носит имя Дзюдан. Сами соревнования пройдут с 15 по 17 марта, на них разыграют 14 комплектов наград. Ровно за месяц до старта соревнований зарегистрировались 246 атлетов из 37 стран.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

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