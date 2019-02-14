Продавщица из уральской деревни окатила полицейского кипятком и избила

Жительницу деревни Пантелейково Артинского городского округа будут судить за нападение на полицейского. После этой стычки страж порядка получил ожоги и синяки, а женщине теперь грозит колония.

Судить за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) будут 38-летнюю женщину, которая работает продавцом магазина. Как рассказали в СУ СК по Свердловской области, утром 7 ноября участковый и оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Артинскому району пришли в магазин в Пантелейково – полицейские проверяли точку на незаконную торговлю алкоголем. Их встретила продавщица, она куда-то шла с ведром, в котором был кипяток. Женщине действия полицейских не понравились, и она дважды окатила из ведра участкового, а затем еще и дважды ударила его в лицо. У полицейского диагностировали ожоги первой степени.

Дело продавщицы с обвинительным заключением направлено в суд. Следователи уточняют, что ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Артинский район, служба информации

Артинский район. Другие новости 14.02.19

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