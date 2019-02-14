российское информационное агентство 18+

Новый налог для самозанятых: нюансы и риски

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 14 февраля 2019, 18:59 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбуржец устроил странные раскопки под своей квартирой. Соседи боятся, что дом рухнет (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга начал раскопочные работы под своей квартирой в доме на улице Латвийской. Соседи узнали об этом, когда увидели большую гору земли под его окнами. Они предполагают, что обитатель квартиры решил вырыть погреб, и забили тревогу, опасаясь, что однажды могут проснуться под обломками. Они сообщили о своем соседе в УК. Управляющая компания потребовала раскопки прекратить. Подробности – в материале «Нового Дня».

Раскопки в подвале жилого дома

Квартиру Павла Шабунина в доме № 27 на улице Латвийской выдает огромная куча земли под его окнами. Самого хозяина в момент приезда съемочной группы РИА «Новый День» дома не оказалось, в комнатах находились только рабочие. Они пояснили, что закапывают в квартире яму, признавшись, что сами разрыли ее всего за два дня. «Трубу прорвало – надо сделать. Больше никак не подлезть», – говорят мужчины.

Подвальное помещение у этого типа домов действительно узкое – попасть туда можно только на четвереньках. Сам Павел рассказал «Новому Дню», что раскопочные работы организовал для того, чтобы помочь коммунальщикам подобраться к протечкам в трубах. «Мы вызываем УК, они говорят, что не могут подобраться. Мы начали копать, примерно по 20 сантиметров с больших участков убрали. И вот такая большая куча получается. Рабочие делают свою работу. Они разравнивают поверхности. Там перепады высот. Мы усредняем к одной высоте», – объясняет житель квартиры Павел Шабунин.

Обитатели дома на Латвийской полагают, что цели раскопок другие, возможно, их сосед решил получить для себя еще одно помещение, захватив общедомовое имущество – подвал. Кроме того, люди волнуются, что их дом может обвалиться. «Мы только додумываем, что это такое и откуда они столько глины вытащили. Вы представляете, а если это все рухнет? У нас здесь дети и пожилые люди живут», – беспокоится жительница дома Юлия Горланова.

В УК «Пионер», обслуживающей здание, говорят, что у местных жителей есть все основания для беспокойства. Глубина подвального помещения под квартирой Шабунина, по их утверждению, достигла 2,4 метров. «У плит фундаментных и плиты перекрытия есть несущая способность. Если вы ее ослабили – ее нужно укреплять. Нужно усилить каким-то образом. Часть этих плит фундаментных должна быть под землей. Данный гражданин их обнажил. И будут ли какие-то дальше сдвижки – мы не можем сейчас сказать», – говорит заместитель директора УК «Пионер» Виктор Замков.

Он дополнил, что у Павла нет коллективного разрешения собственников. Потому было выдано предписание о приостановлении работ и приведении помещений в первоначальный вид. Кроме того, коммунальщики написали заявление в Госжилинспекцию и обратились в полицию, чтобы те помешали возможному самовольному захвату подвала.

Фото УК «Пионер»

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

Продавщица из уральской деревни окатила полицейского кипятком и избила. / Стоматолог Владимир Козлов получил мандат депутата ЕГД. / Плюшевые ящеры для турнира «Большой Шлем» помогут заработать пенсионерам и многодетным. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Недвижимость, Общество, Россия, Фоторепортаж, Экономика,

Новости партнеров