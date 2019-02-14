Екатеринбуржец устроил странные раскопки под своей квартирой. Соседи боятся, что дом рухнет (ФОТО, ВИДЕО)

Житель Екатеринбурга начал раскопочные работы под своей квартирой в доме на улице Латвийской. Соседи узнали об этом, когда увидели большую гору земли под его окнами. Они предполагают, что обитатель квартиры решил вырыть погреб, и забили тревогу, опасаясь, что однажды могут проснуться под обломками. Они сообщили о своем соседе в УК. Управляющая компания потребовала раскопки прекратить. Подробности – в материале «Нового Дня».

Раскопки в подвале жилого дома

Квартиру Павла Шабунина в доме № 27 на улице Латвийской выдает огромная куча земли под его окнами. Самого хозяина в момент приезда съемочной группы РИА «Новый День» дома не оказалось, в комнатах находились только рабочие. Они пояснили, что закапывают в квартире яму, признавшись, что сами разрыли ее всего за два дня. «Трубу прорвало – надо сделать. Больше никак не подлезть», – говорят мужчины.

Подвальное помещение у этого типа домов действительно узкое – попасть туда можно только на четвереньках. Сам Павел рассказал «Новому Дню», что раскопочные работы организовал для того, чтобы помочь коммунальщикам подобраться к протечкам в трубах. «Мы вызываем УК, они говорят, что не могут подобраться. Мы начали копать, примерно по 20 сантиметров с больших участков убрали. И вот такая большая куча получается. Рабочие делают свою работу. Они разравнивают поверхности. Там перепады высот. Мы усредняем к одной высоте», – объясняет житель квартиры Павел Шабунин.

Обитатели дома на Латвийской полагают, что цели раскопок другие, возможно, их сосед решил получить для себя еще одно помещение, захватив общедомовое имущество – подвал. Кроме того, люди волнуются, что их дом может обвалиться. «Мы только додумываем, что это такое и откуда они столько глины вытащили. Вы представляете, а если это все рухнет? У нас здесь дети и пожилые люди живут», – беспокоится жительница дома Юлия Горланова.

В УК «Пионер», обслуживающей здание, говорят, что у местных жителей есть все основания для беспокойства. Глубина подвального помещения под квартирой Шабунина, по их утверждению, достигла 2,4 метров. «У плит фундаментных и плиты перекрытия есть несущая способность. Если вы ее ослабили – ее нужно укреплять. Нужно усилить каким-то образом. Часть этих плит фундаментных должна быть под землей. Данный гражданин их обнажил. И будут ли какие-то дальше сдвижки – мы не можем сейчас сказать», – говорит заместитель директора УК «Пионер» Виктор Замков.

Он дополнил, что у Павла нет коллективного разрешения собственников. Потому было выдано предписание о приостановлении работ и приведении помещений в первоначальный вид. Кроме того, коммунальщики написали заявление в Госжилинспекцию и обратились в полицию, чтобы те помешали возможному самовольному захвату подвала.

Фото УК «Пионер»

Екатеринбург, служба информации

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