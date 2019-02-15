На Урале в лесу нашли двух подростков, которые хотели дойти из Красноуральска в Нижний Тагил

На Урале двое подростков решили пройтись пешком по ночной трассе из Красноуральска в Нижний Тагил (это расстояние, согласно справочным данным, составляет 66 км). Детей на дороге заметили водители и позвонили в ГИБДД. Полицейские нашли подростков, когда те уже прошли 15 километров и свернули в темноте в лес.

Путешествие, о котором идет речь, началось 11 февраля, но в полиции о нем рассказали только сегодня. Вечером того дня в полицию Красноуральска и Кушвы начали звонить водители, которые заметили двух подростков, идущих по обочине, в районе 196 – 193 км автодороги Екатеринбург – Серов. Из Красноуральска и Кушвы искать детей выехали сотрудники ДСП, на 194 км трассы гаишники увидели стоящую на обочине машину.

Водитель рассказал полицейским, что видел двух мальчиков, спросил, куда они идут, но те испугались и убежали в лес. Полицейские в темноте продолжили поиски в лесу. Ребят в итоге нашли в кустах, где те решили спрятаться. Мальчиков 2004 и 2005 года рождения отвезли в полицию Красноуральска и отдали семьям. Как оказалось, ребята решили сходить пешком в Нижний Тагил – они уже успели пройти 15 км, до ближайшего населенного пункта в темноте по холоду им оставалось идти 30 км. Семьи на учете в ПДН не состоят, родители узнали о происшествии от сотрудников полиции.

«По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка, по результатам которой родители обоих несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей и оставления детей без контроля и в опасности», – добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Нижний Тагил, служба информации

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