В Невьянске заблокировали сайты по продаже электроудочек

В Невьянске по решению суда заблокирован доступ к десяти интернет-сайтам, на которых шла активная торговля электроудочками.

На ресурсах был подробно описан механизм работы устройства, инструкция о том, как получить больше добычи, способы оплаты и доставки товара. При этом электрические удочки для ловли рыбы запрещены законом, так как они уничтожают почти всю ихтиофауну в водоеме. За их использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ.

Информация о продаже электроудочек в открытом доступе фактически способствует совершению преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Надзорный орган направил административные иски о включении обнаруженных сайтов в Единый реестр доменных имен, запрещенных к распространению на территории России. Вступившие в законную силу судебные решения направлены в Роскомнадзор.

Невьянск, служба информации РИА «Новый День»

Невьянск. Другие новости 15.02.19

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