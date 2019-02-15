На Урале начались соревнования по танковому биатлону

В ЦВО начались соревнования по танковому биатлону – в них участвует около тысячи военнослужащих.

В отборочном этапе задействованы семь полигонов, расположенных в Алтайской крае, Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челябинской областях и Таджикистане. В Свердловской области военные соревнуются на полигоне, который находится в Екатеринбурге.

«Экипажи Т-72Б3 состязаются в ведении огня из орудия танка и крупнокалиберного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням на дистанции от 900 до 2200 метров, имитирующим бронетехнику и низколетящие вертолеты. Механики-водители осваивают технику скоростного преодоления препятствия в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений», – сообщили в пресс-службе ЦВО.

Следующий этап соревнований – окружной. В прошлом году команды ЦВО соревновались на полигоне под Чебаркулем. Пальба из пушек, танки в грязи и в огне – как проходят военные игры, смотрите на видео.

Танковый биатлон

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.02.19

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