Эксперты вычислили самые «травмоопасные» месяцы для смартфонов

Эксперты определили, в какие месяцы владельцам смартфонов следует быть особенно внимательными к своим гаджетам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Мегафона», несчастные случаи с телефонами уральцев чаще всего происходят в сентябре, октябре, а также в апреле и августе, а самый безопасный месяц, по статистике, январь.

Тренд года – уральцы стали чаще волноваться за сохранность смартфонов. Число девайсов, застрахованных от механических повреждений, попадания жидкости и других несчастных случаев, в салонах «МегаФона» за 12 месяцев выросло вдвое. Специалисты в среднем оформляли один полис каждый час.

Смартфоны чаще всего подвергаются механическим повреждениям: падают, ударяются о твердые предметы, на них роняют что-то тяжелое. С такой проблемой обращаются 8 из 10 клиентов. Второй по популярности инцидент – попадание воды. На него приходится 10% обращений. Зафиксированы единичные случаи повреждения током и огнем.

«Смартфон – это, пожалуй, единственное техническое устройство, которое почти везде с нами. Поэтому и шанс повредить его намного выше. В наших салонах мы предлагаем широкий ассортимент телефонов – более 190 моделей, и множество услуг для них, включая страховую защиту», – отмечает директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

Жители Сургута и Екатеринбурга чаще других страхуют устройства от возможных повреждений. В топ-7 городов также входят Нижневартовск, Пермь, Челябинск, Тюмень и Новый Уренгой.

Защитить устройство можно от механического воздействия, повреждения жидкостью, при пожаре, от электротока, утраты устройства в результате кражи, грабежа или разбоя.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 15.02.19

Русский рок под оркестр, спуск с горы на коньках и танцы в темноте – Weekend в Екатеринбурге (ФОТО). / На Урале начались соревнования по танковому биатлону. / Губернатор Куйвашев снова потратит миллионы на сувенирку из камней. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»