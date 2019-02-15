В Гарях и Сосьве открыли еще четыре ледовых переправы

В Свердловской области во второй половине зимы продолжают открывать ледовые переправы.

Сотрудники МЧС приняли в эксплуатацию зимний проезд на реке Тавде, которые соединяет поселки Гари и Шабурово. Также техническое освидетельствование прошла переправа на реке Лозьва в поселке Зимнем – эта дорога предназначена для перевозки леса, сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще две переправы грузоподъемностью до 25 тонн начали работать в Сосьвинском городском округе. Первая связывает деревни Копылово и Матушкина на реке Сосьве, вторая соединяет деревню Денисова и поселок Сосьва на реке Ляле.

Всего на территории региона для безопасного проезда транспорта открыто 16 ледовых переправ, из них 4 технологических и 12 для связи населенных пунктов. В Таборинском муниципальном образовании действуют 5 ледовых переправ, 4 – в Гаринском городском округе, в Серовском городском округе открыты 3 ледовые переправы, по 2 в Сосьвинском городском округе и Слободо-Туринском муниципальном районе, добавили в управлении МЧС.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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