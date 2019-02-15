Пьяный водитель в Заречном отправил трех человек в больницу (ФОТО)

В Заречном сегодня утром столкнулись две легковушки. Три человека попали в больницу, одна женщина находится в реанимации. Как оказалось, виновник аварии был пьян – и он травм не получил.

Автомобили столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень близ Заречного. 28-летний водитель «Хендай Акцент» ехал из Екатеринбурга, не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в автомобиль «Лада». За рулем отечественной легковушки находился 56-летний мужчина, он доставлен в Белоярскую больницу с ушибом грудной клетки. Его пассажирка, 59-летняя женщина, находится в реанимации. Также серьезные травмы получил 18-летний пассажир «Акцента» – у парня сломана челюсть, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Молодой человек не был пристегнут.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что у виновника дорожно-транспортного происшествия имеются признаки алкогольного опьянения. Инспекторы дорожно-патрульной службы на месте провели освидетельствование водителя иномарки. При заборе воздуха прибор показал наличие 1,253 мг/л, чем самым установлено состояние алкогольного опьянения молодого человека. На водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения», -сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

С начала года, то есть всего за полтора месяца, в регионе произошло 17 аварий по вине пьяных водителей. Погибли 2 человека, 33 получили травмы. А всего на пьяной езде за 2019 год поймали уже 1195 водителей. «Уважаемые участники дорожного движения! Не оставайтесь равнодушными – своевременно сообщайте информацию о водителях, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения по телефону дежурной части УГИБДД (8343) 269-78-00», – попросили в ГИБДД.

Заречный, служба информации

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