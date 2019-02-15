«Не было командного духа»: «Автомобилист» без шансов проиграли «Ак Барсу»

«Автомобилист» потерпел «сухое» поражение от казанского «Ак Барса» в домашнем матче КХЛ. В пятницу вечером екатеринбуржцы уступили гостям со счетом 0:3.

Первую шайбу казанцы забросили на 13-й минуте, автором гола стал Никита Лямкин. У «Автомобилиста» появилась возможность отыграться в начале второго периода, когда команда получила двухминутное большинство «пять на три». Но шайба не шла в ворота соперника, лишь дважды jона задела штангу. А вот «Ак Барс» своим шансом воспользовался и на 37-й минуте увеличил отрыв стараниями Иржи Секача. За 16 секунд до перерыва Владимир Ткачев забросил третью шайбу.

В финальном периоде екатеринбуржцы так и не смогли сломить оборону гостей. «Поздравляю команду соперников с хорошей, качественной победой. Они сделали для этого ровно столько, сколько надо было. Очень четко сыграли в обороне. К сожалению, нам не дали реализовать даже те моменты, которые были. Мы, к сожалению, свой пятак немного упустили, нам забили оттуда два гола. Но спасибо команде, что не опустили руки и старались в третьем периоде что-то сделать, но не получилось. Сегодня не было командного духа», – резюмировал после матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Екатеринбургскому клубу до конца регулярного чемпионата осталось сыграть три матча. «Автомобилист» продолжает удерживать первую строчку «Востока». Отрыв от ближайшего преследователя – астанинского «Барыса» – составляет шесть очков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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