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Воскресенье, 17 февраля 2019, 14:38 мск

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Екатеринбург принял чемпионат мира по скоростному спуску на коньках

Фото предоставлено Сергеем Ибатовым

Накануне на горнолыжном комплексе «Уктус» впервые в истории Екатеринбурга состоялся этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. На Урал съехались спортсмены из Германии, Латвии, Финляндии, Швейцарии и Японии.

Победу одержали Денис Новожилов из Ангарска и Виктория Сенотрусова из Санкт-Петербурга. Девочки в похожей на хоккейную форме наравне с парнями гоняли по одной из самых быстрых трасс, скорость порой превышала 80 километров в час.

За Екатеринбург выступали братья хоккеисты Сергей и Андрей Ибатовы. «Надоел хоккей, если честно, здесь гораздо круче, – говорит Сергей Ибатов. – Спорт относительно молодой – всего чуть больше 10 лет. Помню, как в Москве проходил первый этап в 2011 году – просто плоский лед и трасса с препятствиями, а сейчас сложные скоростные спуски с переподвыподвертами и заявка на олимпийский вид спорта. Потому и девочки здесь тоже выступают».

Изначально автором безумных покатушек стала компания-производитель энерготоников, но с созданием национальных федераций компания практически отошла от дел, оставив за собой самый титульный турнир. Екатеринбургский этап считается одним из самых «низовых» – потолок для победителей максимум 250 баллов из 500 и 1000 возможных, разыгрываемых на более крупных турнирах.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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