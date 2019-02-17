Из-за визита президента Татарии Сабантуй на Урале сдвинули на месяц

Из-за предполагаемого визита президента Татарстана Рустама Минниханова в Свердловской области Сабантуй могут отпраздновать на месяц позже. С таким заявлением выступил вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов на встрече с предпринимателями Татарстана.

«Сабантуй в Екатеринбурге пройдет 20 июля. Ждем всех вас, в том числе Василя Шайхразиева и президента Татарстана Рустама Минниханова. Многие спрашивают о причине переноса даты. Мы специально поставили эту дату, потому что в этот период у вас в Татарстане больших событий не ожидается. Значит, мы можем надеяться увидеть у нас в гостях руководство Татарстана», – пояснил чиновник.

Екатеринбург, РИА «Новый День», служба информации

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