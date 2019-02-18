В Екатеринбурге из-за пожара в сауне эвакуировали жилой дом

В Екатеринбурге на улице Печерской загорелась сауна. Спасатели эвакуировали 35 человек.

Сообщение о пожаре поступило около 6 часов утра, загорелась сауна, которая находится в пристрое к жилому дому. На тушение отправили 4 машины и 12 человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожарные эвакуировали по лестницам 35 человек. Огонь распространился на 13 кв. метров, повреждены вещи и внутренняя отделка сауны.

К 06:14 огонь локализовали, еще через 6 минут было ликвидировано открытое горение. О пострадавших не сообщается.

Екатеринбург, служба информации

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