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На Урале впервые оштрафовали микрофинансовую организацию за навязчивые звонки должникам

Судебные приставы Свердловской области оштрафовали микрофинансовую компанию «МигКредит» за навязчивые звонки должнику и за попытки давить на знакомого должника.

Как рассказали в УФССП по Свердловской области, двое жителей региона обратились с жалобами на неправомерные действия ООО МФК «МигКредит». В одном случае деньги микрофинансовой организации задолжала женщина, коллекторы позвонили ей 55 раз за 20 дней – по закону разрешено делать не более одного звонка в день, не чаще двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

В другом случае пострадал человек, который вообще не брал займ в этой МФК – звонки шли бывшему коллеге должника, причем сам должник на это согласия не давал. Были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». По итогам их рассмотрения Кировский районный суд оштрафовал микрофинансовую компанию на 50 тысяч рублей.

В УФССП также напомнили, что ведомство получило полномочия проводить административные расследования по защите прав физлиц при взыскании задолженности с августа 2018 года. Микрофинансовая организация была оштрафована по результатам административного расследования в Свердловской области впервые.

Екатеринбург, служба информации

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