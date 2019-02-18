В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в батутном парке

В Екатеринбурге пятилетний мальчик попал в больницу с серьезной травмой после происшествия в батутном парке. Ребенок прыгнул в поролоновый бассейн и упал на другого мальчика. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, ребенок получил травмы накануне в батутном парке на улице Щербакова – вероятно, речь идет о батутном парке «Отрыв», который находится в ТЦ «Глобус». Пятилетний мальчик пришел в парк в компании подростков, прыгнул в поролоновый бассейн и столкнулся с другим ребенком. После удара мальчика отвезли в больницу, у него закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Выясняется, кто собственник игрового оборудования, кто следит за безопасностью на аттракционе, были ли в батутной зоне инструкторы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», расследование которого находится на контроле прокуратуры района.

Екатеринбург, служба информации

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