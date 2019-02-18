Уральские врачи спасли лицо 17-летнего школьника, удалив огромную опухоль через нос

Врачи-нейрохирурги и рентгенхирурги ГКБ №40 Екатеринбурга провели сложнейшую операцию по удалению доброкачественной опухоли, занимавшей половину лицевой части черепа 17-летнего подростка.

Школьник попал в больницу из-за частых и обильных кровотечений из носа, также он жаловался на затрудненное дыхание и повышенную утомляемость. Углубленная диагностика показала, что в носовых пазухах пациента расположилась большая опухоль, которая достигла основания черепа. Это патология встречается редко – один случай на 50-60 тысяч. Посовещавшись, медики решили удалить новообразование в два этапа. Сначала рентгенхирурги закрыли артерии, питавшие опухоль, для исключения значительной кровопотери во время операции. Затем нейрохирурги в течение многих часов фрагментировали опухоль и по кусочку вытаскивали ее через носовые проходы. Эндоскопическая технология позволила не травмировать лицо подростка, а значит, избежать шрамов.

На восьмой день после операции юноша был выписан домой. Он чувствует себя нормально, продолжает учиться в 11 классе. Ограничений по здоровью у школьника теперь нет, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

Будущее «мусорных» тарифов после отмены НДС туманно: как будет работать «успокоительное» от правительства РФ. / В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребенка в батутном парке. / Свердловская область упала с 11 на 13 место в рейтинге регионов с высоким качеством жизни. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»