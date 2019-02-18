В гордуму Екатеринбурга приедут депутаты Госдумы от трех партий

Екатеринбургская городская дума 1 марта ждет делегацию российских парламентариев. Планируется, что участниками информационного часа станут единороссы Андрей Альшевских, Максим Иванов, Лев Ковпак, Александр Петров, коммунист Николай Езерский и представитель ЛДПР Данил Шилков, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕГД. Встреча городских депутатов с федеральными коллегами состоится в формате «вопрос-ответ».

Стоит отметить, что «депутатская вертикаль» стала новой практикой в работе седьмого созыва Екатеринбургской гордумы. Так 1 февраля на заседание думской комиссии по местному самоуправлению уже приезжал депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

Слух дня: директор «Газовых сетей» выписал себе «золотой парашют». / Уральские врачи спасли лицо 17-летнего школьника, удалив огромную опухоль через нос. / Распиаренная отмена НДС для мусорщиков обернется копеечной экономией для людей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»