В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Дирижабль» (ФОТО)

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Дирижабль».

Как пишут в соцсетях очевидцы, на место прибыли полицейские и саперы со служебными собаками.

Сотрудники ТЦ пока не расходятся, ждут на улице, но предполагают, что речь идет об угрозе минирования.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

Скоро начнется весенняя миграция птиц. / Спасатели призывают свердловчан остерегаться сосулек. / В гордуму Екатеринбурга приедут депутаты Госдумы от трех партий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»