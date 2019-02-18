На Серовском тракте ГИБДД незаконно взимала штрафы с большегрузов

В Свердловской области прокуратура вынесла представление ГИБДД за необоснованные штрафы большегрузам. По данным надзорного органа, дорожная полиция незаконно привлекла к административной ответственности более 400 предпринимателей. Впоследствии большая часть протоколов была отменена в связи с недоказанностью обстоятельств.

Сотрудники Госавтоинспекции ловили «нарушителей» на автоматическом пункте весогабаритного контроля на 346 километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В период с декабря 2017 года по июнь 2018 года инспекторы вынесли 411 постановлений о привлечении предпринимателей к административной ответственности по различным частям ст. 12.21.1 КоАП РФ. Минимальный размер штрафа по этой статье составляет 150 тысяч рублей. При этом проверка Росстандарта выявила неисправность в оборудовании Госавтоинспекции, что указывает на недостоверность показаний, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Порядка 320 процессуальных документов затем были отменены.

Руководители и сотрудники подразделений региональной Госавтоинспекции получили предупреждение от прокуратуры. Работа автоматического пункта весогабаритного контроля на Серовском тракте приостановлена. Сейчас ГИБДД возвращает деньги предпринимателям на основании судебных решений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Дирижабль» (ФОТО). / Скоро начнется весенняя миграция птиц. / Спасатели призывают свердловчан остерегаться сосулек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»