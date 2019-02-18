Свердловские чиновники покупают подносы на полмиллиона рублей (ФОТО)

Правительство Свердловской области продолжает закупаться сувениркой для протокольных мероприятий. Для гостей региона за счет бюджета купят десятки подносов стоимостью более семи тысяч рублей каждый. Аукцион на поставку сувениров был опубликован сегодня на сайте госзакупок, необходимы 70 подносов общей стоимостью 507 500 рублей, то есть один поднос обойдется в 7 250 рублей. Речь идет о тагильской росписи, подносы должны быть формы «панно фигурное», размером 338 х 148 мм с изображениями уральского пейзажа.

На сайте предприятия «Тагильские подносы» цены на панно с изображениями пейзажей сходных размеров оцениваются дешевле на порядок – при оптовой закупке можно купить поднос от 750 рублей за штуку. Представитель предприятия пояснил корреспонденту РИА «Новый День», что в каждом конкретном заказе своя индивидуальная цена, она зависит от сложности изображения. Кроме того, свою роль играет упаковка – чиновникам необходима «индивидуальная подарочная коробка».

Добавим, подносы с тагильской росписью правительство региона закупает не впервые – в 2018 году на них потратили около 2 миллионов рублей, это 485 подносов, в 2017 году за 400 тысяч рублей купили 90 подносов. На прошлой неделе чиновники объявили закупку сувенирки с изображениями «Хозяйки медной горы», стелы «Европа-Азия», «Серебряное копытце» и т.д. из яшмы и малахита. По итогам прошлого года затраты на подарки для гостей региона составили около 18 миллионов рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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