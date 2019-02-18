Водитель автобуса в 30-градусный мороз бросил пассажирку замерзать на Серовском тракте

Жительница Качканара Анна Абраменко рассказала жуткую историю, как по вине водителя микроавтобуса оказалась одна ночью на зимней трассе. ЧП случилось еще в начале февраля. Девушка купила билет на автобус до Екатеринбурга, который должен был отправиться с вокзала Качканара в 5 часов утра, заехать в Нижнюю Туру и Лесной, а затем уже отправиться в областной центр. Анна оказалась единственной пассажиркой автобуса. «Окна были замерзшие, поэтому отследить свое местоположение было трудно. Понимала, что проехали ж/д переезд по дороге к Валериановску. Автобус остановился один раз, потом еще, и, наконец, третий раз стал последним. В салон зашел водитель и сказал: «Девушка, мы дальше не поедем, автобус сломался». Я задаю вопрос: «А мне теперь что делать?». Ответ был такой: «Сейчас вас другой автобус заберет и довезет до автовокзала». Я вышла из своего автобуса, направилась к другому, попыталась открыть дверь салона, но она была заперта. Вместо того чтобы помочь мне открыть дверь, водитель просто уехал. Автобус, на котором ехала я, который якобы сломался, кстати, тоже уехал. Уехали они оба. Таким образом, я осталась одна на трассе в шестом часу утра, когда на улице было -30 градусов», ‒ приводит слова пассажирки издание «Новый Качканар».

К счастью, девушка смогла дозвониться до родителей, через некоторое время за ней приехал ее отец. «Перед глазами были темный лес, трасса и ощущение жуткого холода. Я не понимала, где я нахожусь. Чтобы не стоять на месте и не мерзнуть, отправилась пешком в сторону дома. Понимала, что одна девушка на трассе ранним утром может вызвать кучу подозрений и лишнее внимание. В страхе оттого, что за спиной чувствовалась приближающаяся машина, я решила отойти максимально от дороги, но сугроб был большой – и меня просто в него засосало. Я лежала в сугробе и ждала, пока проедет машина, ‒ написала пассажирка автобуса. ‒ Меня спасло то, что у меня была мобильная связь, а у родителей возможность приехать за мной. Повезло мне и потому, что на меня никто не вышел из леса, и не проезжали мимо люди с недобрыми намерениями. А ведь на моем месте мог оказаться, например, пожилой человек с проблемами со здоровьем или беременная женщина. Какое право водители имеют так просто оставлять людей на дороге, еще и в таких условиях: мороз, темное время суток и так далее».

По словам девушки, уже после инцидента она отправилась на вокзал, деньги за билет ей вернули.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 18.02.19

Свердловская область лидирует по росту числа детей-сирот. / Обслуживание «мусорного» имущества муниципалитетов повесили на свердловчан: так решили депутаты. / Следователи и полицейские проверяют информацию об изнасилованиях женщины-инвалида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»