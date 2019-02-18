В Кольцово задержали китайца с 1,4 тысячи сигарет

Кольцовские таможенники остановили в «зеленом коридоре» пассажира рейса из Пекина. В багаже мужчины обнаружили лапшу, соевый соус, специи, а также 1400 сигарет. При этом без декларирования провезти можно только 50 сигар, 250 граммов табака и 200 сигарет. Именно столько из партии, которую гражданин КНР пытался ввезти на Урал, отдали курильщику. Остальное ‒ изъяли и возбудили административное дело по факту недекларирования товара.

«Проводится расследование. А так как это подакцизный товар, то остальные сигареты китайцу, скорее всего, не вернут», – рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)».

Екатеринбург, Елена Сычева

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