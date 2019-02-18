Город Заречный останется без суда

В городе Заречном в скором времени не будет собственного суда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил сегодня на заседании комитета заксо по законодательству председатель областного суда Александр Дементьев. По его словам, здание, в котором располагается суд, старое и уже практически непригодно для использования.

Функции суда Заречного перейдут в Белоярский. Также будет упразднен Байкаловский районный суд. Жители этого муниципалитета теперь будут ездить судиться в Ирбит.

Екатеринбург, Заречный, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Заречный. Другие новости 18.02.19

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