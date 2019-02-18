ЕВРАЗ снимет фильм для детей «Город без опасности»

Компания ЕВРАЗ совместно с московской продакшн-студией «Группа товарищей» снимет детский фильм «Город без опасности». Картина расскажет о правилах безопасного поведения в городской среде. Показ фильма планируется на телеканале «Карусель» и других детских каналах. Премьера намечена на май.

Как сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» (ЕВРАЗ), съемки 30-минутного фильма начнутся на Урале в апреле. В картине вместе с профессиональными актерами сыграют ученики театральных школ и студий Нижнего Тагила и Качканара. Герои расскажут, что делать, если тебя пытается увести незнакомый человек, как не попасться на удочку наркоторговца, к кому обратиться за помощью, если ты потерялся.

Создавать картину помогут знаковые российские учителя и профессиональные психологи Людмила Петрановская, Дима Зицер, Роберт Туйкин, а также специалисты по безопасности.

«Прививая культуру безопасности нашим детям уже сейчас, мы закладываем основу на долгие годы. Фильм научит детей быть осмотрительными, правильно оценивать опасные ситуации, понимать последствия своих действий. Мы надеемся, что сегодняшние зрители фильма усвоят показанные в нем несложные правила и в дальнейшем будут следовать им на работе и в жизни, заботясь о себе и своих близких на уровне привычки. Это для нас особенно важно, если кто-то из ребят пойдет по стопам родителей и будет работать на предприятиях нашей отрасли», – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. Он также отметил, что съемки фильма, несомненно, дадут хороший старт уральской молодежи и вдохновят юных актеров на поиск новых творческих возможностей.

«Безопасность ребенка – это забота каждой российской семьи. И здорово, что такая крупная компания как ЕВРАЗ поддержала наш проект. Вместе мы постараемся привлечь внимание к важным вопросам как можно большего количества детей и родителей», – сказал режиссер фильма Даниил Бергер.

Екатеринбург, служба информации

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