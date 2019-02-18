На Урале вынесли приговор рецидивистам, устроившим массовую драку в колонии

Вынесен приговор четверым осужденным, которые устроили массовую драку в ИК-3 в Краснотурьинске.

Побоище в колонии, о котором идет речь, произошло в августе 2017 года. Четверо осужденных – Николай Караев, Владимир Леванидзе, Михаил Добрынин и Александр Трубской – покинули изолированные жилые участки отрядов и избили дежурного сотрудника ИК-3. Затем они прошли к другому жилому сектору и напали на пятерых заключенных. Поводом стала месть заключенным, которые помогали администрации исправительного учреждения. Как рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, зеки били осужденных палками по голове, туловищу, чем избивали сотрудника ИК, не уточняется.

Дебоширов судили по ч. 1, ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В колонию они попали уже не в первый раз и за преступления, связанные с убийством, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Суд приговорил по совокупности приговоров Николая Караева к наказанию в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Владимира Леванидзе к наказанию в виде 7 лет лишения свободы в колонии особого режима, Михаила Добрынина к наказанию в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Александру Трубскому к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как уточнили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, приговор должен поступить в ГУФСИН, после чего сотрудники управления определяться, в какой на этот раз колонии рецидивисты продолжат отбывать наказание. Приговор в законную силу не вступил.

Краснотурьинск, служба информации

Краснотурьинск. Другие новости 18.02.19

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