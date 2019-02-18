«Автомобилист» расправился с «Нефтехимиком» и досрочно выиграл Восточную конференцию КХЛ

«Автомобилист» в заключительном домашнем матче перед серией плей-офф обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 5:3. Эта победа гарантировала екатеринбургскому клубу победу в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Другие команды уже не смогут сдвинуть уральцев с первого места.

«Автомобилист» уже в стартовом периоде повел 3:0 стараниями Анатолия Голышева, Георгия Белоусова и Стефана Да Косты. Но ко второй двадцатиминутке «Нефтехимик» начал догонять и сократил отставание до минимума благодаря шайбам Микаэля Руохомаа и Павла Порядина. Екатеринбуржцы ответили голом Найджела Доуса, но Порядин оформил дубль и возродил интригу в матче. В третьем периоде Анатолий Голышев забросил пятую шайбу и снял все вопросы о победителе в матче.

Екатеринбуржцам остается сыграть два выездных матча перед началом розыгрыша Кубка Гагарина. Соперниками «Автомобилиста» станут новосибирская «Сибирь» и подмосковный «Витязь».

Фото пресс-службы ХК «Автомобилист»

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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