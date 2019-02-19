ОРВИ и грипп отступают: в Екатеринбурге вторую неделю снижается количество больных

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Екатеринбурге идет на спад. За прошлую неделю в мегаполисе заболели 13,3 тысяч жителей, что ниже на 19% от предыдущей недели. Но эпидпорог все еще превышен на 4%. Чаще всего болеют подростки старше 15 лет и взрослые, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ситуация с простудными заболеваниями в целом по Свердловской области стабилизировалась. Общее количество заболевших (37,8 тысяч человек) не превышает эпидемиологический порог. Однако в регионе зарегистрировано уже 1009 случаев пневмонии. 67 человек с тяжелым течением болезни были госпитализированы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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