«Катастрофа, которая приобретает огромные масштабы»: прокурор Екатеринбурга рассказала родителям о вписках

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова предупредила родителей школьников и студентов об опасности вписок. По ее словам, ситуация в уральской столице носит катастрофический характер. Об этом она рассказала накануне вечером в Ельцин-центре, где прошло традиционное общегородское родительское собрание.

«Как прокурор я очень обеспокоена тем, что происходит в городе по так называемым впискам. Это катастрофа, которая приобретает [огромные] масштабы. Чем занимаются дети на этих вписках, вы знаете. Надо проговорить с детьми, насколько опасно для жизни и здоровья, посмотреть, что такое вписка, изнутри. Ими движет героизм, любопытство, халатность. Возьмите последний пример. До смешного доходит, но там фигурантом по уголовному делу будет являться несовершеннолетняя девочка, которая совершила действия в отношении совершеннолетней, 16-летняя против 19-летней. Я посмотрела тот ролик и сразу поняла для себя, что там целый букет событий и составов [преступлений]. При том, что у меня дочь уже взрослая, ей 19, но я с ней этот сюжет разобрала по косточкам, проговорила все негативные последствия для каждого участника событий. Вам ничего не надо моделировать и придумывать», ‒ сказала главный прокурор города.

Речь она вела об истории, которая стала известна на прошлой неделе. Вписка проходила 11 февраля в квартире дома на улице Надеждинской в Екатеринбурге. Хозяин ‒ 21-летний мужчина, пригласил к себе приятеля и трех девушек 15, 16 и 19 лет. Две последние, выпив, повздорили. 16-летняя набросилась на 19-летнюю, стала таскать за волосы и угрожать убийством, приставляя к ее голове нечто, похожее на пистолет. Все происходящее она комментировала, говоря о «плохом воспитании» старшей девушки. Видеозапись сделали другие участники вписки и выложили ее во «ВКонтакте». В итоге по данному факту было возбуждено уголовное дело за угрозы убийством. «Обращаюсь к родительскому сообществу: расскажите детям. В прошлом году после такой вписки парень вышел из окна, только потому, что боялся, что родители приедут и увидят, во что превратилась квартира. Он не ожидал, что разнесут полквартиры и что-то похитят. Если мы не говорим с детьми, это скажут те, кто заинтересован в разложении наших детей», ‒ предупредила Кузнецова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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