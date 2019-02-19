Мужчину, который уничтожил 21 надгробие на кладбище, приговорили к обязательным работам

В Екатеринбурге суд вынес приговор мужчине, который в алкогольном запале разнес 21 надгробие. Дебошира накажут тем, что заставят работать.

Осужденный – житель Екатеринбурга Александр Исаков, 1987 года рождения. 22 мая прошлого года мужчина пришел выпить на кладбище «Кольцовское», после чего начал громить надгробия на могилах. Он опрокидывал памятники и надгробные сооружения, в итоге они оказались либо полностью разрушены, либо получили такие повреждения, после которых их пришлось убирать с могил.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Уничтожение, повреждение надмогильных сооружений». Суд назначил Александру Исакову наказание в виде обязательных работ сроком на 340 часов. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Екатеринбург, служба информации

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